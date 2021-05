A breve anche il comune di Santa Croce sarà dotato di un punto di vaccinazione per tutta la cittadinanza. L’Asp di Ragusa ha accolto la richiesta inoltrata dall’Amministrazione Barone di avere, per tutto il territorio camarinense, un punto vaccinale Covid-19, presso la palestra comunale Santa Rosalia, dove già ha ospitato il personale per gli screening. Gli utenti potranno accedere solo tramite prenotazione, per fascia di età e di patologia. Non esistono altre vie di prenotazione.



