Nessun nuovo decesso di persona positiva al Covid in provincia di Ragusa. Resta quindi fermo a 271 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i positivi, c’è un altro calo: complessivamente sono 1.195 (ieri erano 1.231), di cui, 1.158 si trovano in isolamento domiciliare, 9 sono alla Rsa di Ragusa e 28 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria. Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 521.053.

Ecco nel dettaglio i positivi in isolamento domiciliare:

34 Acate 14 Chiaramonte 231 Comiso 0 Giarratana (Covid free) 26 Ispica 35 Modica 2 Monterosso 38 Pozzallo 169 Ragusa 44 Santa Croce 41 Scicli 524 Vittoria

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 27, così suddivisi: 19 in malattie infettive (16 residenti in provincia e 3 fuori provincia); 2 in astanteria Covid (tutti residenti in provincia) e 6 in terapia intensiva (tutti residenti in provincia). Mentre al Guzzardi di Vittoria c’è un solo ricoverato in area Covid (residente in provincia).

I guariti ragusani dall’inizio della pandemia sono 10.546.