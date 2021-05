Parte oggi l’open day, voluto dalla Regione Siciliana “Proteggi te e i nonni”. Gli hub della provincia di Ragusa si sono organizzati per accogliere i nonni accompagnati dai ragazzi over 18 che si presentano per la somministrazione del vaccino.

All’hub “Fiere” di Vittoria, già nella prima mattina di oggi, si sono presentati Giovanni e Giuseppe, due giovani, con il loro nonno Emanuele. Una bella foto li ha immortalati.

Antonio e Maria, una simpatica coppia di Vittoria, entrambi over 80, hanno “adottato” Alessandra, una ragazza conosciuta che ha approfittato dell’iniziativa per fare il vaccino. Si è creato un momento di gioia e di condivisione.

Si registra nelle nuove generazioni, il desiderio di vaccinarsi.

A partire dal 26 maggio, sarà possibile, in tutta la Sicilia, sottoporsi a vaccinazione, su base volontaria e senza prenotazione, agli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado degli istituti scolastici statali e delle scuole paritarie. Si precisa, nell’ordinanza, che agli studenti di età superiore a 18 anni è preferibile la somministrazione del siero monodose Johnson & Johnson o, in mancanza, AstraZeneca. Per i soggetti di età inferiore ai 18 anni sarà somministrato il vaccino Pfizer.