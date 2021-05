I Carabinieri della Stazione di Pozzallo – Polizia di Frontiera – hanno respinto un clandestino extracomunitario privo di documenti di riconoscimento.

L’operazione dei militari dell’Arma è stata eseguita nel corso dei controlli di Polizia di Frontiera, svolti in via esclusiva dai Carabinieri presso la stazione passeggeri del porto di Pozzallo, allo sbarco dal catamarano proveniente da Malta. In tale contesto i militari accertavano che un cittadino di nazionalità libica, eludendo i controlli di polizia a Malta, si era imbarcato clandestinamente, nascondendosi nella parte sostante del carrello appendice di un tir ed all’insaputa del suo conducente. All’atto dell’arrivo in Pozzallo tentava di dileguarsi tra gli altri passeggeri e i veicoli appena sbarcati, cercando di raggiungere l’uscita dell’hub portuale con l’intenzione di entrare clandestinamente nel territorio nazionale. Immediatamente bloccato, fatti gli opportuni controlli, nella stessa serata è stato affidato al comandante del catamarano affinché lo riportasse in Malta per essere consegnato a quella Autorità di Polizia.

L’Arma di Pozzallo è impegnata quotidianamente nel controllo della Frontiera al fine di assicurare la sicurezza dello scalo e il rispetto delle norme che regolano l’accesso degli stranieri nello Stato italiano.