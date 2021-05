L’episodio si è verificato qualche giorno fa: 4 persone sono state soprese intente a rubare una cassaforte da un’abitazione di contrada Bortolone, territorio di Chiaramonte Gulfi.

I ladri sono stati sorpresi dal proprietario dell’abitazione mentre stavano caricando la cassaforte all’interno di un’auto, una Nissan Juke. L’uomo ha tentato di inseguire i ladri ma nel frattempo, incontrata una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando servizio di vigilanza sul territorio, ha chiesto immediatamente aiuto. I militari si sono subito attivati, partendo all’inseguimento dell’auto.

Allertato anche il comando di Vittoria, è arrivata anche una pattuglia della polizia stradale. Ne è nato un inseguimento a folle velocità sulle strade della “ragusana”, riuscendo anche ad intercettare l’auto. L’inseguimento è finito in zona Francofonte quando i malviventi, complice anche la particolare conformazione del territorio, sono riusciti a dileguarsi per le campagne. Più tardi, i militari hanno ritrovato l’auto cappottata in una strada secondaria, ma i ladri sono riusciti a scappare. Una parte della refurtiva è stata recuperata.

A parlare per primo di questa operazione è stato il sindaco della città, Sebastiano Gurrieri, durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Massimo riserbo, invece, dalla Caserma dei carabinieri di Chiaramonte. Le indagini sono tutt’ora in corso per cercare di risalire all’identità dei malviventi e assicurarli alla giustizia.