E’ il 57enne Antonino Galazzo, pozzallese, la vittima dell’incidente che si è verificato ieri in contrada Zimmardo-Bellamagna. L’uomo, passeggero di un trattore, è caduto dal mezzo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, assieme ad altri 2 operai, tra cui il conducente del trattore, aveva terminato di caricare materiale sul mezzo agricolo.

L’incidente, per le sue modalità, ricorda tantissimo quello occorso un paio di settimane fa a Orazio Iabichino, in contrada Gisana-Zappulla. Anche in quel caso, il giovane era passeggero di un trattore, cadde e morì.

Le cause di quest’ultimo incidente sono al vaglio degli agenti di polizia locale.