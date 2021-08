Le favole si possono raccontare, vivere e interpretare. Martina Disabato e Mattia Tirelli, giovanissimi ballerini di soli 12 anni di Comiso, ci sono riusciti. Sono vice campioni italiani di duo latin. Hanno interpretato, danzando, la favola di Pinocchio. Martina in rosso con tanto di cappellino e naso lungo a ricordare il burattino di legno con i passi più belli e la leggiadria che la contraddistingue. Mattia, la accoglie, sostiene, accompagna. Come se non ballassero insieme da pochi anni ma da una vita intera. Emozionano, incantano. Per loro secondo posto e medaglia d’argento.

“Una grande soddisfazione -dice Martina- ci siamo impegnati davvero tanto e ottenere questo ambizioso titolo è davvero molto bello. Ripaga dei sacrifici fatti e ci riempie di gioia.”

Martina Disabato continua ad ottenere ottimi risultati nella danza sportiva. A Rimini si è esibita al campionato italiano di danza sportiva, insieme a Mattia Tirelli, anche lui di Comiso. Martina e Mattia hanno ottenuto il secondo posto cimentandosi in una disciplina del tutto nuova per loro, lo show duo latin nella classe B 13/14 ottenendo per merito il passaggio di classe in A, raccontando in passi di danza la storia di Pinocchio.

Martina Disabato frequenta la terza media dell’ICS Pirandello di Comiso, scuola ad indirizzo musicale grazie alla quale porta avanti anche il suo amore per il clarinetto. Frequenta la scuola di ballo da quando aveva sette anni, e balla in coppia dalla stessa età. Ama anche disegnare. Mattia Tirelli frequenta lo stesso istituto di Martina, e adora suonare il violino.

Lo stesso risultato era già stato raggiunto a marzo al Contest d’Italia Fids Ripartiamo nella classe unica B. Al campionato italiano nella disciplina di coppia hanno ottenuto la semifinale nella categoria B2 12/13 ed inoltre Martina ha conquistato una bellissima semifinale nello show assolo ottenendo l’undicesimo posto su 58 atleti.

“Ringraziamo -dicono emozionati Martina e Mattia- i nostri maestri Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino della Special Stars Dancing di Comiso- senza di loro e senza le nostre famiglie non potevamo farcela. Continueremo ad impegnarci, la danza è la nostra vita e ci è servita anche ad affrontare questi duri anni legati alla pandemia”.