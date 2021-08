Mattia Hichri la vittima dell’incidente stradale che si è consumato stamani sulla Modica-Mare. Il giovane modicano di origini tunisine, ma naturalizzato italiano, aveva solo 27 anni. L’incidente si è verificato alle 5.30 e il ragazzo era a bordo della sua auto, una mercedes classe A.

Per cause ancora in fase di accertamento, forse a causa di un colpo di sonno, l’auto ha invato la carreggiata opposta dove viaggiava un mezzo pesante, un’autobotte. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere. Nonostante l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale, al Maggiore di Modica, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Mattia Hichri era residente a Modica da anni. Si era laureato a Siena ed era rientrato a Modica in occasione delle vacanze estive. Le indagini sono dei carabinieri.