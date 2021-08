Quanti sono effettivamente i vaccinati in provincia di Ragusa?

A rendere pubblici i dati è il manager dell’Asp, Angelo Aliquò che, come sempre, invita chi ancora non l’abbia fatto a vaccinarsi. Ad andare meglio in provincia sono le città di Giarratana, Ragusa e Monterosso.

Giarratana è la città con più vaccinati in assoluto: il 78,5%, ovvero 2038 vaccinati. Segue Ragusa con il 77.08%, 49.503 vaccinati e Monterosso Almo: 75,25%, 1967 vaccinati. Bene anche Modica, che si attesta sul 70,85%, con 33.912 vaccinati. Performance nella media per Pozzallo, con il 68.89% di vaccinati (11595 unità), Scicli con 66,67% di vaccinati (15992), Ispica con 64,88% (9434) e Chiaramonte Gulfi 64,65% (4659) che è il comune montano con la percentuale più bassa di vaccinati. Santa Croce si ferma al 63,45% (6099), Comiso al 61,17% (16416).

Fanalino di coda Vittoria, con il 59.68% di vaccinati (32619) e Acate, ultima città in provincia per numero di vaccinati, il 52.15% (5008). In totale la provincia di Ragusa fa registrare un 67,42% di vaccinati, ovvero 189.193 persone.