Due decessi oggi in provincia di Ragusa a causa del Covid. Si tratta di un uomo di 67 anni di Comiso morto nel reparto di Rianimazione e di un uomo di Ragusa di 88 anni morto nell’are grigia. Sale quindi a 282 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i positivi, 1.607 sono in isolamento domiciliare.

I dati per Comune:

13 Acate 25 Chiaramonte 141 Comiso 9 Giarratana 35 Ispica 153 Modica 0 Monterosso 119 Pozzallo 270 Ragusa 129 Santa Croce 122 Scicli 591 Vittoria

Non sono stati ancora resi noti i dati dei ricoverati.