Ancora sangue sulle strade ragusane. Un terribile incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17 sulla strada Ragusa-Santa Croce, la cosiddetta “Malavita”. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati una Fiat Punto e una Panda. A perdere la vita un giovane di 29 anni, A.I.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ragusa.

