E’ Antonio Iacono la vittima dell’incidente di ieri pomeriggio sulla Ragua-Santa Croce.

Il giovane di 29 anni si trovava alla guida di una Fiat Panda e procedeva verso Santa Croce Camerina; e’ stato tamponato da una Fiat Punto condotta anch’essa da un ragusano. Nell’urto il giovane e’ stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

L’auto si e’ poi ribaltata ed e’ finita addosso alla vittima. Iacono e’ morto sul colpo mentre l’autista della Punto e’ rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno sequestrato le due vetture.

Il magistrato non ha disposto l’autopsia. Antonio Iacono era un barista: gestiva, insieme al fratello, il bar Rogoi in via Archimede.