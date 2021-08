Anche stavolta, purtroppo, non sarà una festa come quella degli altri anni. Prima dell’arrivo della pandemia. Anche stavolta la festa patronale della Madonna di Portosalvo, a Marina di Ragusa, sarà celebrata in modo inconsueto, senza i clamori del grande evento religioso. Il solenne novenario in onore a Maria Santissima di Portosalvo ha già preso il via ieri e proseguirà sino al 14 agosto. Già venerdì, dunque, di mattina, alle 8, si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica a cui, alle 18, ha fatto seguito il solenne scampanio per dare inizio al Novenario. Alle 18,15 c’è stata la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna e quindi, subito dopo, la santa messa vespertina. Oggi alle 8, intanto, la messa del mattino mentre in serata la celebrazione eucaristica delle 19,30 è in programma nel giardino delle Suore. Alle 19,15 recita del Rosario e coroncina alla Madonna in chiesa. La santa messa, alle 20, sarà presieduta dal sacerdote Gianni Mezzasalma e animata dai seminaristi della diocesi di Ragusa. Si prosegue domani con le celebrazioni eucaristiche in chiesa in programma alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11. Alle 19 ci sarà la santa messa nella parrocchia San Francesco Saverio al villaggio Gesuiti. Alle 19,30 celebrazione eucaristica nel giardino delle Suore. Alle 19,15, recita del Rosario e coroncina alla Madonna, in chiesa dove, alle 20, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giorgio Occhipinti.

