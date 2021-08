Una donna di Ispica di 75 anni è stata ritrovata all’interno del suo appartamento dove sarebbe morta molti giorni addietro, probabilmente a causa di un malore.

Sono stati i vicini a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, per via del forte odore proveniente dall’abitazione della vittima. I pompieri sono entrati in casa, trovando la salma della donna in avanzato stato di decomposizione.

E’ il dramma della solitudine, ancora più accentuato in estate.