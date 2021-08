Le celebrazioni in onore della Madonna di Portosalvo, a Marina di Ragusa, entrano nel vivo. Oggi, infatti, prenderà il via il triduo in preparazione alla festa che sarà predicato da don Francesco Mallemi, vicario parrocchiale a Giarratana. Dopo che questa mattina alle 8 è già stata celebrata la santa messa, nel pomeriggio, alle 18,15, ci sarà la recita del Rosario e quindi la coroncina alla Madonna. Subito dopo, la celebrazione eucaristica con omelia. Domani, alle 8, la santa messa, alle 18,15 la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica con omelia. Dalle 21 alle 23, poi, in chiesa, è prevista l’adorazione eucaristica. Venerdì, alle 8 la celebrazione eucaristica e nel pomeriggio alle 18,15 la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna. Alle 19 la santa messa con omelia. Perdurando la fase dell’emergenza sanitaria, il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, avvisa che anche quest’anno il 14 agosto non sarà celebrata la santa messa in piazza Torre con la tradizionale fiaccolata e che il 15 agosto non si effettuerà il tradizionale gioco del legno a mare e l’imbarco al porto con la processione del simulacro della Madonna. Inoltre, è precisato che nessuna persona è autorizzata alla raccolta di offerte per i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo visto che in chiesa è possibile trovare la cassetta ai piedi del simulacro dove potere lasciare le offerte.

Correlati