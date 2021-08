Una donna di 28 anni originaria di Modica trovata positiva al Covid, e’ ricoverata al Policlinico di Catania in gravi condizioni dopo avere partorito, La giovane, al nono mese di gravidanza, proprio a causa delle sue condizioni non si era ancora sottoposta al vaccino. La puerpera, secondo quanto sostengono i familiari, era stata accompagnata per tre volte al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dal 118, ma solo all’ultimo accesso e’ stata ricoverata e le e’ stato praticato il parto cesareo nel reparto di neonatologia. Il bambino sta bene, ma le condizioni respiratorie della donna si sono aggravate. Ieri sera e’ stata trasferita in elicottero a Catania per essere sottoposta ad Ecmo – ossigenazione extracorporea della membrana. Le sue condizioni sono definite gravissime dai medici.

