L’Azienda Sanitaria di Ragusa comunica che la programmazione dei test rapidi nei drive in dei tre Distretti Sanitari dell’Asp – dal 16 al 20 agosto – è confermata. Ai sensi della Ordinanza n° 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione Siciliana i tamponi rapidi in modalità drive-in continueranno ad essere effettuati a titolo gratuito solo per coloro che hanno ultimato il ciclo di vaccinazione.

Si precisa che, qualora in fase di trascrizione dei dati anagrafici non risulti il vaccino effettuato, verrà addebitato il costo prestabilito di € 15.00, che si dovrà pagare entro trenta giorni dal tampone effettuato attraverso bonifico intestato alla Asp di Ragusa al seguente Iban: IT 23 T 01005 17000 000000 218700 riportando come causale “Pagamento tampone rapido effettuato in data_________ e indicando proprio codice fiscale “.

