Sono 5 i morti per covid nelle giornate fra il 14 e il 16 agosto.

Sale così a 297 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Coronavirus.

Al momento, non siamo in grado di fornirvi i dati aggiornati comune per comune, il totale dei positivi, dei guariti e dei ricoverati a causa di alcuni problemi tecnici dell’asp.

Al più presto, contiamo di poter aggiornare il dato dei positivi.