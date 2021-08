Per oggi, 17 agosto, nessun decesso in provincia, salvo considerare i 5 morti di cui abbiamo dato notizia stamani che si sono verificati tra il 14 e il 16 agosto.

Il numero dei morti totali in provincia dall’inizio della pandemia è 297. Per quanto riguarda i positivi, rispetto al 15 agosto (ultimo aggiornamento disponibile) c’è un leggero calo: complessivamente sono 2.239 (domenica erano 2.265), di cui, 2.125 si trovano in isolamento domiciliare, 11 sono alla Rsa di Ragusa, 85 ricoverati (contro i 73 di ieri) e 18 in Foresteria Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 615.735.

I dati per Comune:

31 Acate

25 Chiaramonte

257 Comiso

10 Giarratana

71 Ispica

198 Modica

1 Monterosso

105 Pozzallo

306 Ragusa

98 Santa Croce

100 Scicli

923 Vittoria

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 45: 15 in Malattie Infettive, 17 in Astanteria Covid e 8 in Terapia Intensiva. Al Guzzardi di Vittoria 30 ricoverati: 19 in area Covid, 2 in ortopedia e 8 in Area Grigia.

Inoltre si segnala un residente della provincia di Ragusa ricoverato in terapia intensiva all’Ismett di Palermo, oltre alla ragazza modicana di 28 anni ricoverata al policlinico di Catania. I guariti dall’inizio della pandemia sono 13.721.