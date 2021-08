Si terrà sabato 21 agosto alle ore 18 a Marina di Ragusa un sit in di sostegno a favore della popolazione afgana. La manifestazione è indetta dalla CGIL: aderito anche l’associazione “Adesso Basta”.

“Kabul si arrende ai talebani, il mondo non può arrendersi al medioevo. Nascere donna in Afghanistan non può e non deve essere una condanna. Apriamo immediatamente corridoi umanitari per le donne e i bambini afghani. Chiediamo al Presidente Draghi, al Ministro Di Maio e alla Ministra Lamorgese di accelerare la creazione di corridoi umanitari con l’Italia e di trovare soluzioni immediate per sostenere la popolazione afghana”. Queste le motivazioni dell’associazione che hanno deciso di partecipare al sit in.



L’evento si svolgerà presso il lungomare Andrea Doria, alla Rotonda.

Anche dalla Provincia di Ragusa giunga forte e chiara la voce di chi si batte affinché nessuna donna afgana venga abbandonata per scomparire silenziosamente in un burka.