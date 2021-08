Al via da domani, sabato 21 agosto, il triduo in onore di San Bartolomeo apostolo, patrono di Giarratana. Il triduo sarà predicato da don Gaetano Noto della congregazione dei missionari del Preziosissimo sangue e avrà per tema “Il sangue dei martiri”. Domani, alle 18,30, in chiesa Madre, ci sarà la recita del Rosario e le litanie a San Bartolomeo apostolo. Alle 19 la celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutti coloro che portano il nome del santo patrono. In piazza Vittorio Veneto, poi, alle 21,30, è in programma lo spettacolo teatrale, due atti unici di Luigi Pirandello, dal titolo “La Patente” e “Lumie” di Sicilia, a cura della compagnia teatrale “La Giara”. E’ stata già installata l’illuminazione per la festa patronale. In particolare, in piazza Vittorio Veneto. Il comitato spiega: “In un momento così difficile per le feste religiose, cerchiamo di fare il possibile per mantenere viva la tradizione”. Domenica 22 agosto sarà celebrata la XXXIII giornata del giarratanese nel mondo. Alle 18,30 la recita del Rosario e le litanie a San Bartolomeo apostolo. Alle 19 la celebrazione eucaristica in chiesa madre. Inoltre, alle 21,30, sempre in piazza Vittorio Veneto, il concerto del corpo bandistico Vincenzo Bellini città di Giarratana diretto dal maestro Francesco Fatuzzo.

Correlati