Rissa a Chiaramonte Gulfi, stanotte, intorno alle 3.30 del mattino. In via Castronuovo, una via limitrofa a corso Umberto, una quindicina di ragazzi sono stati sorpresi a litigare fra di loro per cause sconosciute.

Il fracasso ha svegliato alcuni residenti della zona che, dopo aver tentato di sedare la rissa mettendoci una buona parola, sono stati dapprima minacciati e poi intimiditi.

Uno dei ragazzi, infatti, si è rivolto ad uno dei residenti brandendo un bastone, simile ad un manganello. Nel frattempo, i residenti hanno avvisato la polizia: sul posto sono intervenute due volanti che hanno sedato la rissa e fermato alcuni ragazzi.

Non è la prima volta che accadono episodi simili: i residenti della zona, infatti, lamentano di come sempre più spesso vi siano episodi di questo genere e chiedono maggiori controlli soprattutto durante le ore notturne.

Foto: Repertorio