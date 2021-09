Inserito nel cartellone dell’estate Kamarinense 2021 il Vigata Film Festival sbarca a Punta Secca. Da giovedì 2 settembre a domenica 5 settembre Piazza Concordia e Piazza Belvedere si trasformeranno in un grande cinema all’aperto per omaggiare e ricordare chi ha valorizzato la provincia di Ragusa, Andrea Camilleri e Alberto Sironi. Un programma intenso e interessante che comprende 20 cortometraggi internazionali in concorso che trattano temi attuali tra cui i diritti umani e l’immigrazione, diversi documentari e un lungometraggio di produzione maltese della regista Rebecca Cremona. Alle serate parteciperanno anche alcuni autori che presenteranno le proprie opere. Un evento che guarda al futuro per fare conoscere al pubblico opere di registi di talento di tutto il mondo.

L’inizio delle proiezioni è alle ore 21.30.

