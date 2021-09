Un momento intimo. Spiritualmente intenso. Che ha segnato la fase finale dei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie a Comiso. E’ stato il vicario generale della diocesi di Ragusa, mons. Roberto Asta, a presiedere la celebrazione eucaristica serale che, nel rispetto delle prescrizioni antiCovid, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e devoti. Sabato sera c’era stata la svelata del venerato simulacro, a cui aveva fatto seguito la santa messa presieduta da frate Antonino Catalfamo, mentre la mattinata di ieri è stata caratterizzata da due momenti molto particolari. Dopo il suono delle campane che ha annunciato il giorno solenne della festa “a Razia”, c’è stata la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Bertino in memoria di don Francesco Lo Monaco, primo parroco della parrocchia. Dopo, la messa presieduta da don Fabio Stracquadaini, amministratore parrocchiale della Madonna delle Grazie, celebrata in memoria di mons. Rosario Sgarioto, secondo parroco della parrocchia comisana. La famiglia Sgarioto, in particolare la sorella Giovanna, ha donato una casula sacerdotale a don Stracquadaini. Tutto ciò a evidenziare la particolarità di momenti davvero particolari che hanno caratterizzato in positivo una festa che i comisani aspettano ogni anno con sempre maggiore trepidazione anche se, così come accaduto nel 2020, pure stavolta non è stato possibile tenere la processione con il simulacro a causa dell’emergenza sanitaria.Intanto, oggi, si prosegue con l’Ottavario. Alle 19 la recita del Rosario e alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi, vicario parrocchiale della parrocchia Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe di Giarratana. Domani, alle 19,30, la santa messa sarà presieduta da don Vincenzo Guastella, vicario parrocchiale della parrocchia San Nicolò di Bari a Acate. Mercoledì 8 settembre, dopo il Rosario, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Francesco Vicino, ovviamente sempre a partire dalle 19,30.

