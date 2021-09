Prenderà il via da domani, a Giarratana, il triduo in onore a San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Sarà predicato, in chiesa Madre, dal sacerdote Salvatore Mallemi della parrocchia San Francesco di Paola in Vittoria. Giovedì, alle 18,15, sarà recitato il Santissimo Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe. Alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica mentre alle 21,30, in piazza Municipio, è in programma “Shekinah…preghiera di lode e adorazione”, a cura della comunità “Eccomi manda me”. Venerdì, alle 18,15, la recita del Rosario e la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe. Alle 19 è prevista la celebrazione eucaristica mentre alle 20 si terrà la presentazione del libro “Il silenzio dell’Amore…dal 1665 – Il culto di San Giuseppe – Preghiere, storia”, a cura dell’archivio storico parrocchiale. Sabato, invece, alle 18, ci sarà lo sparo dei colpi a cannone e il suono delle campane nel giorno della vigilia di festa. Alle 18,15 la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe. Alle 19 la celebrazione eucaristica a completamento del triduo. Alle 21,30, inoltre, in piazza Municipio il concerto dei “Born it” che eseguiranno musiche anni ’70, ’80 e ’90 a cura della Puma Events di Giacomo Puma. Per assistere, è necessario il green pass. I posti a sedere in chiesa Madre sono 163. I fedeli sono pregati di munirsi di mascherina.

