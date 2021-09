La festa del patriarca San Giuseppe, in programma per domenica 12 settembre, sarà caratterizzata, quest’anno, da un evento molto particolare. Infatti, oltre alle celebrazioni in programma, ci sarà la visita del nuovo vescovo, mons. Giuseppe La Placa, che, per la prima volta, sarà accolto dalla comunità locale. Questo il calendario delle iniziative della giornata. Alle 8 il suono festoso delle campane della chiesa Madre annuncerà il giorno di festa. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica. Alle 9,30 lo sparo di colpi a cannone e il suono delle campane continuerà ad annunciare il giorno di festa. Alle 10 ci sarà l’esecuzione di marce sinfoniche della banda musicale “Vincenzo Bellini – Città di Giarratana” davanti alla chiesa madre. Alle 10,30, al crocevia, nel cuore del paese, la comunità parrocchiale accoglierà il vescovo di Ragusa alla presenza delle autorità civili e militari. Alle 11, la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. La Placa e animata dalla corale parrocchiale Regina Coeli. Alle 12 è in programma lo sparo di 19 colpi a cannone e la suggestiva sfilata del gruppo Tamburi Città di Giarratana e Tamburi di Buccheri. Dalle 16,30 alle 18, in occasione della tradizionale “cena”, è prevista la raccolta di beni durevoli di prima necessità da destinare alle persone bisognose di Giarratana. Alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Mallemi e animata dalla corale parrocchiale Regina Coeli. Al termine della santa messa, è in programma lo spettacolo pirotecnico in piazza e la riposizione del simulacro di San Giuseppe nella cappella dell’altare maggiore.

