Sono ben due i ragusani a salire sul podio della finale del Campionato italiano fire race under 15 di vela svoltosi a Torbole sul Lago di Garda. Primo posto per Federico Calcaterra mentre terzo e’ arrivato Arturo Schinina’. Grande la soddisfazione per gli istruttori Lucio Cozzupoli e Virgilio Piva, che hanno seguito negli allenamenti i due ragazzi, e per tutto il team del Circolo velico Scirocco di Marina di Ragusa, la più antica società velica della provincia, che non ha mai mancato di incoraggiare i due giovanissimi sportivi, soprattutto nelle quattro tappe che hanno preceduto l’attesa finale.

Correlati