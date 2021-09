Due squadre dei vigili del fuoco, con a seguito autoscala e autobotte, rispettivamente dalla centrale e dal distaccamento Volontari di Santa Croce Camerina, sono intervenuti alle ore 11:55 a Comiso in via Canicarao per l’incendio che ha coinvolto i locali di un sottotetto in un edificio di due piani.

I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno raggiunto i locali interessati dall’incendio, dall’esterno con l’utilizzo dell’autoscala ed hanno prontamente spento le fiamme evitando che l’incendio coinvolgesse i piani sottostanti.

L’incendio ha causato il danneggiamento della struttura del tetto e di suppellettili vari.

Non sono state coinvolte persone.

Il piano sottostante il sottotetto è abitato da una famiglia di 7 persone momentaneamente evacuate.

Sul posto Polizia Municipale e personale ufficio tecnico del comune di Comiso per gli adempimenti di loro competenza.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

