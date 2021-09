Nessun nuovo decesso, per fortuna, a causa del covid in provincia di Ragusa. Gli ultimi dati riferiti alle ultime 24 ore diffuso dall’Asp non riporta infatti alcuna morte di pazienti infettati dal coronavirus. Si registra anche un lieve calo complessivo degli attuali positivi. Oggi sono 1.729, ieri erano 1.765.

I dati Comune per Comune

25 Acate (+1) 40 Chiaramonte (+3) 288 Comiso (-20) 4 Giarratana (=) 93 Ispica (+3) 99 Modica (-5) 0 Monterosso (=) 50 Pozzallo (+1) 251 Ragusa (-4) 43 Santa Croce (+5) 81 Scicli (+7) 660 Vittoria (-28)

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 45, così suddivisi: 10 in Malattie Infettive; 18 in Astanteria Covid, 7 in Terapia Intensiva e 10 in Sub Intensiva. Al Guzzardi di Vittoria sono 19 i ricoverati: tutti in Area Indistinta Covid. Nove pazienti sono poi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica.