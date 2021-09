L’episodio si è verificato ieri sera intorno alle 23 a Chiaramonte Gulfi, in corso Umberto, in pieno centro storico. Tre giovani a bordo di una Fiat 600, due ragazzi e una ragazza, per cause ancora in fase di accertamento, sono andati a impattare contro la struttura esterna di un noto bar della città, rompendo la vetrata e parte della struttura di sostegno.

Immediatamente accorsi sul posto i carabinieri di Chiaramonte, è stato appurato che a bordo dell’auto vi erano tre ragusani, tutti senza patente e la ragazza era pure minorenne.

E’ risultato che l’auto apparteneva al passeggero, amico del guidatore. Non ci sono stati feriti fra gli avventori del bar, ma il guidatore dell’auto ha riportato qualche ferita superficiale. Tutti e tre i ragazzi, in ogni caso, sono stati trasportati al pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria. Il guidatore, sarà sottoposto agli esami tossicologici.

Inoltre, sono stati verbalizzati dai carabinieri per varie infrazioni al condice della strada, guida senza patente e guida pericolosa.