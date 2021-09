Ancora un morto per covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di Vittoria, di 42 anni, non vaccinato, ricoverato in Area Covid.

Sale quindi a 349 il numero di persone residenti in provincia e risultate positive al Coronavirus decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i positivi, rispetto a ieri, c’è un altro calo: complessivamente i positivi sono 1.699 (ieri erano 1.729), di cui, 1.611 si trovano in isolamento domiciliare, 14 sono alla Rsa di Ragusa, 70 ricoverati e 4 in Foresteria Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 654.536.

I dati per Comune:

25 Acate (=)

38 Chiaramonte (-2)

295 Comiso (+7)

3 Giarratana (-1)

86 Ispica (-7)

95 Modica (-4)

0 Monterosso (=)

47 Pozzallo (-3)

239 Ragusa (-12)

44 Santa Croce (+1)

80 Scicli (-1)

659 Vittoria (-1)

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 41: 11 in Malattie Infettive; 13 in Astanteria Covid, 7 in Terapia Intensiva e 10 in Sub Intensiva. Al Guzzardi di Vittoria sono 19 i ricoverati: tutti in Area Indistinta Covid. Nove pazienti sono poi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica.

I guariti salgono a 16.166.