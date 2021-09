Rissa ieri sera a Comiso. In piazza Fonte Diana, un gruppo di circa 10 persone si è scagliato contro un giovane di circa 20 anni per motivi ancora non chiari.

Il giovane è stato selvaggiamente picchiato, e ha riportato delle ferite al cuoio capelluto, tanto da far pensare più che a una rissa a un raid punitivo.

Secondo quanto è stato possibile accertare sul posto, la rissa sarebbe iniziata prima di arrivare a Piazza Fonte Diana. Il giovane è stato poi inseguito e infine raggiunto, malmenato e picchiato. Tutti i partecipanti alla rissa erano stranieri, molto probabilmente tunisini.

Immediatamente avvisate le forze dell’ordine, il giovane è stato dapprima soccorso dagli avventori della piazza, poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato al Guzzardi. Immediato l’intervento anche delle forze dell’ordine: sul posto sono accorse due auto della polizia. E’ stato fermato sul momento anche un altro giovane che era in possesso di un coltello e in evidente stato di alterazione alcolica.

Al momento sono in corso tutti gli accertamenti da parte della polizia che sta ricostruendo la vicenda e identificare tutti i partecipanti alla rissa, anche grazie all’aiuto delle numerose videocamere di sorveglianza della zona. Gli accertamenti sono tutt’ora in corso.