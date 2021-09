Con una lettera protocollata oggi, all’indirizzo del Signor Sindaco del Comune di Scicli, professore Vincenzo Giannone, la delegazione assessoriale del movimento politico StartScicli ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili nella mani del primo cittadino. Un terremoto politico in piena regola.

Gli assessori Caterina Riccotti, Viviana Pitrolo ed Antonino Alecci ringraziano il Sindaco per la fiducia accordata in questi cinque anni di intenso lavoro svolto per portare a termine il programma politico – elettorale della coalizione.