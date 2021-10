I Nas di Ragusa hanno chiuso, in collaborazione con il dipartimento prevenzione dell’Asp, in seguito ad un controllo, la cucina-laboratorio di un ristorante del centro di Ragusa. In particolare, sono stati chiusi i laboratori adibiti alla preparazione di pizze ed alimenti affumicati annessi ad un noto bar-ristorante.

La misura si è resa necessaria a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate nei luoghi di detenzione e lavorazione delle pietanze destinate alla successiva somministrazione agli avventori. Al titolare dell’attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 5.000 euro.