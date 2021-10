Domenica 31 ottobre sarà presentato a Palazzo degli Antoci, in via Matteotti 42 a Ragusa, il nuovo libro di Valentina Giuliani: “Il museo degli amori perduti”.

Si tratta di un prezioso scritto, utile terapia per le pene del cuore e con situazioni, luoghi e personaggi diversi e lontani ma in cui ognuno potrà trovare una parte di sé.

A condurre l’incontro sarà la scrittrice Costanza DiQuattro.



Per partecipare è necessaria la prenotazione online sul sito www.palazzoantoci.it o presso la libreria Ubik (ex Paolino) di Ragusa.

