Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede del 2° Consultorio di Ragusa – che apre le porte in via Giovanni Falcone n. 110 – lunedì 25 ottobre 2021 ore 11.00.

Spazi grandi e luminosi ospiteranno l’utenza che si rivolge al Consultorio che rappresenta l’anello portante di tutta la catena della prevenzione e promozione della salute.

La dr.ssa Nunziata Pace, responsabile del Servizio, ha dichiarato, con un po’ di emozione, «Sono molto soddisfatta di aver raggiunto l’obiettivo di una sede nuova. C’è stata una grande collaborazione da parte della Direzione Strategica che mi ha supportato nella ricerca di nuovi locali che hanno gli spazi più adatti ad ospitare il Consultorio e credo che questo sia l’inizio di un nuovo percorso.»

I Consultori Familiari – CF -, istituiti con legge nazionale 405/1975, costituiscono un esempio unico di servizio multidisciplinare a tutela della salute della donna, dell’età evolutiva e delle relazioni di coppia e familiari. Attraverso l’integrazione di attività socio-sanitarie di base, si connotano come servizi fortemente orientati ad attività di prevenzione e di promozione della salute.