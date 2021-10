Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato stamani a Comiso, in via Diaz. Per cause ancora in fase di accertamento, un muratore ha perso l’equilibrio ed è caduto dal secondo piano di un’abitazione.

Per l’uomo, un sessantenne, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato intervento del 118. Sul posto anche il medico legale e la polizia.