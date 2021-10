L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Caruano” di Vittoria ha incontrato il Kiwanis della città ipparina in occasione del “Kiwanis One Day”. Una giornata speciale che, grazie alla rete inter-istituzionale istituita, è stata realizzata con un particolare service del club in supporto del territorio e degli alunni e delle alunne dell’istituto “Caruano”.

All’incontro hanno preso parte la dirigente scolastica dell’istituto, prof.ssa Angela Fisichella, il presidente del Kiwanis di Vittoria Mario Buccè, il segretario del club e l’addetto stampa, rispettivamente Franco Nicastro e Silvio Palacino, gli studenti della scuola secondaria di I grado del “Caruano” e i docenti.

“A nome mio personale e di tutti i soci -ha dichiarato il presidente Buccè- desidero ringraziare la dirigente e i docenti dell’istituto per aver accolto il nostro invito. Il Kiwanis -ha continuato- si fa carico dei diritti e dei bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza. Il nostro club service è da sempre al servizio dei bambini e delle bambine e in occasione del ‘Kiwanis One Day’ abbiamo voluto donare libri e divise scolastiche in favore del diritto all’istruzione e all’uguaglianza, dell’inclusione di tutti e di ciascuno. Questo non è che un punto di partenza -ha concluso il presidente del Kiwanis di Vittoria-, saremo felici di poter continuare a sostenere i bambini di questo istituto scolastico e di regalare loro un sorriso.”

“Ringrazio, a nome di tutta la comunità scolastica dell’IC Caruano, il Kiwanis di Vittoria -ha sottolineato la Ds Fisichella- per aver posto l’attenzione sulla scuola e sui nostri studenti. La collaborazione tra l’IC Caruano e il Kiwanis – in questa occasione – ha posto l’attenzione ai principi sanciti dalla nostra carta Costituzionale e dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, favorendo tutte quelle alleanze che possono garantire ai nostri alunni un’offerta formativa sempre al passo con i tempi e la realtà in cui vivono.”