L’associazione Territorio festeggia 10 anni di attività.

E lo farà con amici e simpatizzanti venerdì 29 ottobre alla camcom di Ragusa alle ore 18.

Fondata nel 2011, la costituzione ufficiale dell’Associazione è ratificata presso un notaio il 17 Ottobre 2011.

L’idea di fondare TERRITORIO è stata lanciata da Nello Dipasquale, che ha maturato prima di altri la consapevolezza della crisi irreversibile dei partiti politici, che, preoccupati della strenua difesa di un potere autoreferenziale e di privilegi non più tollerabili, appaiono chiusi al dialogo, incapaci di cogliere la gravità dei problemi che la gente vive quotidianamente, bloccati in sterili contrapposizioni di parte, che non ammettono soluzioni possibili.



TERRITORIO nasce proprio per ridare dignità alla politica, per creare le condizioni per un dibattito ampio e pluralistico, aperto al confronto con tutte le proposte costruttive. Si rivolge a persone libere da schemi ideologici, con alto senso civico, che sentano la responsabilità di impegnarsi per il bene comune.

Attualmente, è presieduta da Michele Tasca.