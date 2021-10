Dovrebbe essere passato il peggio per la provincia di Ragusa per quanto riguarda le condizioni meteo e il passaggio dell’uragano Apollo Medicane. Infatti, è stato emanato l’avviso di zona rossa che riguarda tutta la Sicilia orientale, ma la provincia di Ragusa ricade in zona arancione.

I sindaci di Scicli, Ragusa e Chiaramonte hanno già fatto sapere che le ordinanze cessano domani, e infatti è prevista la riapertura delle scuole e degli uffici. Si raccomanda, naturalmente, sempre prudenza in quanto l’emergenza non è finita ma di certo è passata la fase più critica, almeno in provincia di Ragusa.

Modica, invece, ha disposto che l’ordinanza emanata per oggi sia prorogata anche per domani, in quanto la città ricade proprio a cavallo fra la zona arancione e quella rossa.

Molto probabilmente, in serata, arriveranno le comunicazioni anche da parte degli altri sindaci della provincia, di cui vi daremo aggiornamento.