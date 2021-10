Quello che è successo, l’altro ieri, in Senato ha dell’incredibile. La bocciatura del Ddl Zan, è un chiaro segnale di voler portare questo Paese fuori dal tempo, dalla società reale relegandolo al ruolo di un paese che calpesta i diritti delle persone.

«Noi di Articolo Uno non ci fermeremo – ha dichiarato il segretario provinciale – Gianni Battaglia.

Il nostro impegno sarà rivolto affinché il testo arrivi al più presto in Parlamento. Noi siamo con il Paese reale e non possiamo accettare una scelta simile. Del resto le manifestazioni che in tutto il Paese si stanno svolgendo ci fa capire che la lotta deve andare avanti. Non si può essere liberi se non si rispettano i diritti di tutti.»