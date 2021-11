A Napoli al XIX Congresso Nazionale CARD – Confederazione Associazioni Regionali di Distretto – e VI Conferenza Nazionale sulle Cure Domiciliari nei distretti presente l’ASP di Ragusa che ha portato il suo contributo. Infatti, sono stati presentati due lavori sperimentati in quest’ultimi anni nell’Azienda sanitaria.

Dopo un anno di chiusure e convegni on line, in questi ultimi mesi, stanno riprendendo le attività in presenza, così da poter meglio ascoltare dalla viva voce degli operatori esperienze, confrontarsi in presenza su testimonianze vissute nell’era COVID in decine di Distretti di tutto il Paese aderenti alla CARD.

Uno degli obiettivi è stato quello di vivere relazioni di reciproco insegnamento, per non ripetere errori, per immaginare soluzioni concrete per il potenziamento del “territorio”.

Il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, ha relazionato su: “Gestione dello stress nei pazienti Covid positivi e nei loro familiari”, presentando la Validazione di un Protocollo Operativo – GE.St. Covid – in uso nell’ASP. Scopo del protocollo è quello di affiancarsi ad altre procedure sia ospedaliere che territoriali. L’applicazione del protocollo, inoltre, ha evidenziato l’utilità, nella prevenzione secondaria e in riabilitazione ospedaliera e domiciliare, del supporto psicologico e respiratorio consapevole, consigliato anche per via telefonica.

Letizia Drogo, dirigente psicologo, in Staff nella Direzione Sanitaria dell’Azienda ha presentato il progetto “Con il Sorriso sulle labbra”. Un’esperienza di narrazione come processo di cura. Il progetto, avviato nel 2019, ha fatto registrare, nell’edizione del 2021, un maggiore coinvolgimento di operatori sanitari con una efficace ricaduta nella prassi operative di coloro che hanno partecipato.

I lavori presentati dall’ASP di Ragusa sono frutto di un management capace di sfidare nuovi ambiti e utilizzare metodologie innovative.

La partecipazione al convegno è servita agli operatori dell’ASP presenti a comprendere cosa si muove in campo nazionale in termini di cure domiciliali e residenziali intermedie, telemedicina, appropriatezza delle cure farmacologiche, malattie neoplastiche e cure domiciliari.

Il presidente nazionale della CARD, Gennaro Volpe, ha invitato i presenti a rilanciare l’attività della Confederazione nella regione siciliana, in considerazione dell’impegno profuso da parte dell’ASP di Ragusa e dell’importanza strategica della Sicilia nel panorama nazionale.