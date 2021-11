il dott. Luigi Rabito, primario di Anestesia dell’azienda ospedaliera di Ragusa, ha accusato un malore alle prime luci dell’alba ed è stato immediatamente soccorso dalla moglie e dai sanitari accorsi immediatamente.

Dopo una prima ricognizione in ospedale, e dopo le cure del caso in quello che è stato il suo reparto per tanti anni, è stato disposto il ricovero d’urgenza al Cannizzaro di Catania dove sarà sottoposto ad un intervento di neurochirurgia.

Luigi Rabito nel corso della sua lunga esperienza lavorativa presso l’ospedale civile di Ragusa ha lottato per salvare tante vite umane colpite da traumi o eventi patologici con grandissima professionalità ed esperienza. Anche dopo il pensionamento è rimasto un punto di riferimento della sanità in provincia di Ragusa ed una delle migliori immagini che la stessa può spendere.

Preghiamo per lui perchè possa ristabilirsi al più presto.