Un violento nubifragio si è abbattuto in queste ore in provincia di Ragusa: una vera e propria bomba d’acqua che ha creato non pochi disagi a tutti coloro che in queste ore si sono strovati in giro.

Allagamenti si registrano soprattutto a Vittoria, forse la città più colpita. Anche Ragusa fa registrare allagamenti in via Archimede e zona industriale, oltre alla zona del carcere. Allagamenti anche a Santa Croce.

Le piogge dovrebbero diminuire in serata ma il tempo resterà instabile per tutto il fine settimana.