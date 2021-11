Dopo il grande successo del 2019, ritorna La notte bianca della politica. Un evento che attraverso la riflessione dei grandi cultori della scienza politica, ha permesso alla società ragusana di riflettere su importanti tematiche come economia, democrazia, Welfare, lavoro, Europa, diseguaglianze e discriminazioni, giustizia.

La notte bianca della policia vuole continuare ad essere uno strumento perché le nostre comunità contribuiscano a moltiplicare l’intelligenza della 𝒅𝒆𝒎𝒐𝒄𝒓𝒂𝒛𝒊𝒂 e a coltivare l’umanità dell’uomo in un tempo in cui l’umano è messo in discussione dal disumano e dal post-umano.

Il 19, 20 e 21 novembre si svolgerà a Ragusa, presso la Camera di Commercio in Piazza Libertà, la Notte Bianca della Politica, autori e libri per capire e cambiare la politica.

IL PROGRAMMA

Si parte oggi, alle 17, con l’apertura e la presentazione della II edizione.

Ore 17.30: Lectio Magistralis di Nadia Urbinati (Columbia University, New Yotk), “Io ed il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia”.

Ore 18.45: Emanuele Felice, “Dubai, l’ultima utopia”. Discussant: Danilo Iervolino, presidente Università telematica Pegaso.

Ore 20.00: Vannino Chiti. “Le religioni e le sfide del futuro”. Discussant: Santo Burgio, presidente S.D.S. di lingue Università di Catania. Ore 21.15: Savatore Zappalà. “La giustizia penale internazionale. Discussant: Enrico Schembari, università di Catania.

Sabato 20 novembre

Ore 17,00: Presentazione della collana Mondadori “Lessico democratico, a cura di Manuel Anselmi, Unitelma Spienza.

Ore 17.30: Giovanni Moro, “Cittadinanza”. Discussant: Francesco Raniolo, Università della Calabria.

Ore 18.45: Chiara Tintori: “Perchè l’Europa ci salverà. In memoria di Padre Bartolomeo Sorge. Discussant: Giorgio Massari, Unipegaso.

Ore 20.00: Maurizio Ambrosini, “L’invasione immaginaria”. Discussant: Mariafrancesca D’Agostino, Università della Calabria.

Ore 21.15: Azzurra Meringolo, giornalista Rai. “Fuga dall’Egitto. Inchiesta sulla diaspora del dopo golpe”. Discussant: Souaudou Lagdaf, S.D.S. di lingue univertà di Catania.

Domenica 21 novembre

Ore 17.00: Presentazione della collana Cacucci, Elè Belè. Dialoghi su democrazia, diritto e processo. A cura di Roberto Martino e Antonio Barone.

Ore 17.30: Leonardo Morlino. “Uguaglianza, libertà, democrazia. L’europa dopo la grande recessione”. Discussant: Antonio Barone, Università di Catania.

Ore 18.45: Carlo Trigilia. “Capitalismi e democrazie”. Discussant: Gaetano Gucciardo, Università di Palermo.

Ore 20.00: Roberto Martino. “Appunti sulla responsabilità civile del giudice per dolo o colpa grave”. Discussant: Giancarlo Antonio Ferro, Università di Catania.