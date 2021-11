Una rapina si è verificata oggi pomeriggio a Vittoria, presso la banca Monte Paschi di Siena di via Garibaldi, angolo via Palestro, non lontana dal centro storico.

Aluni malviventi sarebbero entrati all’interno dell’agenzia muniti di spranghe e con il volto coperto. Hanno rubato a sportello chiuso, intorno alle 14.40. Poi, sarebbero fuggiti a piedi. Non è stato ancora reso noto l’ammontare del bottino.

Sul posto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Non ci sono feriti.

Foto: Franco Assenza