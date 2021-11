Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo disposti dal Questore di Ragusa, dott.ssa Giusy Agnello, nel corso dello scorso fine settimana è stato dato ulteriore impulso all’attività di polizia con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania giunti nel territorio ipparino per dare manforte alla quotidiana attività svolta ordinariamente dal locale Commissariato di P.S..

Tali servizi, sono diretti dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Vittoria, vedono dislocati sul territorio numerosi equipaggi, impegnati ad innalzare ulteriormente il numero di controlli svolti dedicando specifica attenzione alle vie ed alle piazze principali del centro cittadino, contrastando i fenomeni di illegalità diffusa ed innalzando i livelli di sicurezza anche con riguardo alla c.d. sicurezza percepita.

Nell’ambito di tali controlli, nel pomeriggio di giovedì 25 novembre 2021, una Volante del locale Commissariato procedeva al controllo di un autocarro sospetto, sorprendendo quattro soggetti intenti a scaricare dei guardrail metallici presso una ditta di raccolta di materiale ferroso. Poiché i soggetti non sapevano fornire spiegazioni sulla provenienza, il guardrail, del peso complessivo di circa 1.200 Kg, veniva sequestrato ed i quattro venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Nella mattina di venerdì 26 novembre 2021, inoltre, un equipaggio del Commissariato di P.S. procedeva al controllo di un’autovettura sospetta guidata da un soggetto di nazionalità tunisina, noto alle forze dell’ordine, risultato irregolare sul territorio nazionale. Pertanto, dopo avere accertato l’irregolarità sul territorio nazionale, lo stesso veniva collocato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

All’esito del primo fine settimana di intensi controlli sono stati riportati i risultati di seguito illustrati:

Persone denunciate: 4;

Persone identificate: 99;

Veicoli controllati: 51;

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada: 5;

Veicoli sequestrati amministrativamente: 1;

Perquisizioni effettuate: 4.

Nella mattina del 27 novembre 2021, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Ragusa – Ufficio del G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di aver commesso due rapine.

Le indagini, svolte dagli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Vittoria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, erano scattate la scorsa estate quando erano state perpetrate, a luglio, una rapina ai danni di un distributore di carburante nel corso della quale un soggetto armato di coltello aveva sottratto la somma di 200,00 euro e, ad agosto, un’altra rapina ai danni di un centro scommesse, sempre nel centro cittadino di Vittoria, nel corso della quale un soggetto armato di coltello aveva sottratto la somma di 170,00 euro.

L’attività investigativa svolta ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di un vittoriese di 36 anni, noto alle Forze dell’Ordine.

Pertanto a seguito dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico del soggetto, in merito al reato di rapina, è stata emessa apposita misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Eseguite le formalità di rito, il soggetto è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.