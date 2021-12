Prosegue nella chiesa di San Francesco all’Immacolata, a Ragusa, nella città antica di Ibla, il solenne novenario per onorare la Vergine. Ieri, l’appuntamento è stato caratterizzato dall’incontro di preghiera con i ragazzi dell’Acr a cui ha fatto seguito, subito dopo, l’adorazione eucaristica. Oggi, alle 19,30, ci sarà la catechesi “La fede di Giuseppe si incontra con la fede di Maria”, a cura del professore Paolo Antoci. Si continua domani, venerdì 3 dicembre, con l’adorazione eucaristica delle 16. Ogni giorno, alle 17, la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario. Alle 18, poi, la celebrazione eucaristica. Nel terzo giorno della novena a Maria Santissima Immacolata, in evidenza una litania speciale che recita: “Tuttochè d’Adamo figlia, del suo fallo fosti esente e la testa del serpente dal tuo piè fu conculcata, o Concetta Immacolata”. Il massimo dei fedeli per ogni celebrazione è di 140. I fedeli sono invitati a rispettare le norme prescritte per il contenimento del Covid-19. In chiesa è obbligatorio indossare la mascherina. Sino all’8 dicembre, inoltre, al Duomo di San Giorgio non si svolgeranno celebrazioni eucaristiche eccezion fatta per domenica 5 dicembre.