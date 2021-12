Sabato 4 dicembre 2021, ore 10.00 nella Chiesa Avventista di Ragusa in via Australia sn – Ragusa – cerimonia di chiusura del corso di Corso di “Alfabetizzazione per Stranieri con indirizzo lavorativo”, organizzato dal coordinamento ADRA di Ragusa in collaborazione con la Sycurvita Srls, Azienda che si occupa di Sicurezza sui luoghi di lavoro.

La cerimonia si aprirà con i saluti e i ringraziamenti delle autorità coinvolte e del coordinamento ADRA di Ragusa.

Verranno, inoltre, presentati i partecipanti che hanno svolto il corso e ai quali gli verranno consegnati gli attestati conseguiti.

Giunto alla sua sesta edizione, che registra sempre un grande successo di partecipanti, il corso è indirizzato verso l’inserimento nel mondo del lavoro, fornendo gli attestati necessari e obbligatori secondo il D.LGS. 81 del 2008 e SMI inerente alla sicurezza.

Il percorso formativo ha avuto inizio l’11 novembre c.a, e ha visto lo svolgersi di circa 30 ore, suddivise in ore di lezioni frontali di italiano e attività connesse, e altre dedicate ai corsi di HACCP, ex tesserino sanitario, o in alternativa, a scelta del partecipante, il corso di Addetto alla Conduzione di Carrelli Industriali con conduttore a bordo – mulettista -, e del Corso di Addetto all’Antincendio e alle Emergenze, rivolto a tutti.

Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato riconosciuto. Inoltre, si è svolta un’attività inerente la conoscenza del territorio e della città.

Il corso è stato svolto in modalità gratuita, in quanto totalmente finanziato da ADRA ITALIA.

La Direzione del corso è stata affidata a Giorgio Bella.

Responsabile Adra, Carmela Cascone.

Responsabile dell’attività didattica Stefania Sudano.