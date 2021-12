L’arte entra in ospedale per migliorare l’accoglienza e la permanenza, creando così un clima diverso. Una visione che mette il paziente al centro del sistema di cura, per promuovere il suo benessere.

Grazie al centro di Aggregazione Culturale, di Amedeo Fusco, dal 7 e fino al 12 dicembre alcuni artisti del territorio dedicano a tutti gli ammalati una esposizione delle loro opere, messe volontariamente a disposizione, offrendo la loro arte per coltivare la Bellezza, occasione di Terapia.

Un progetto realizzato dalla dott.ssa Maria Antonietta Di Rosolini, direttore U.O.S.D Malattie Infettive del P.O. di Ragusa.

Apriranno l’esposizione, alle ore 18.00 del giorno 7 dicembre 2021 – ospedale “Giovanni Paolo II”, il direttore generale, Angelo Aliquò, il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, il direttore sanitario ff dell’ospedale, Giuseppe Cappello,

Espongono:

Ivo D’Orazio, Emanuele Bellio, Chiara Sofia Burragato, Enrica Buscaglia , Carmelo Carrubba , Annalisa Cavallo, Chiara Chinnici, Sergio Cimbali, Aldo D’Amato, Salvatore Denaro, Salvatore Di Rosolini, Manuela Distefano , Teresa Giglio, Salvatore Guastella , Lilly Lo Prete, Sebastiano Montalto , Lucio Morando, Pamela Siciliano, Margarita Valldeperas, Agostino Viviani.